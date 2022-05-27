Воробьев заявил, что почти все иностранные компании в Подмосковье продолжили работать

Большая часть иностранных компаний, расположенных на территории Подмосковья, продолжают работать. В будущем они и дальше будут приходить на российский рынок, реализовывать проекты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.

«Почти все [иностранные компании] работают. Мы живем в глобальном мире, но это не значит, что мы готовы мириться с дамокловым мечом в виде НАТО. Думаю, что и дальше иностранные компании к нам приедут и будут реализовывать планы. Кроме того, страны, которые занимают явно антироссийскую позицию, — их 30, может быть, 40. А в мире почти 200 стран, и есть Китай, сотрудничество с которым становится крепче, Индия, другие партнеры по БРИКС, Ближний Восток, Латинская Америка», — сказал он.

По его словам, в регионе работает 186 крупных брендов из 30 стран мира, они дают работу примерно 100 тысячам человек. Из них девять заявил о продаже, четыре перешли под российское управление. Речь идет о McDonald’s, Obi, Valio, Stora Enso Packaging.

Воробьев поделился, что на прошлой неделе прошли переговоры с двумя китайскими инвесторами, они являются крупнейшими производителями строительной техники. Зарубежные компании хотят разместить в Подмосковье офисы, склады, а также локализовать производство.