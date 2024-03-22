Подмосковье 22 марта 2024, 15:24 Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродуктов в Армению на 12% за год Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Подмосковье нарастило экспорт молочной продукции и кондитерских изделий в Армению на 12% за год. Туда отправили 24 тысячи тонн товаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, произведенные в регионе товары поставляют более чем в 90 стран мира. Основная доля при этом приходится на страны СНГ.

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«В 2023 году из Московской области в Армению было ввезено 24 тысячи тонн продукции — мы поставили около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий и более 2,5 тысячи тонн молочной продукции» — сказал он.

В Армению продукцию экспортируют Дмитровский молочный завод, «Трио-инвест» из Домодедова», «Раменский кондитерский комбинат» и «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова.

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