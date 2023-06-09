Подмосковье 09 июня 2023, 14:09 Подмосковье направило свыше 360 миллионов рублей на социально-экономическое развитие наукоградов в этом году

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В 2021 году Мособлдума приняла закон, согласно которому 9 июня в Подмосковье отмечается День наукоградов. В этом году на их социально-экономическое развитие направили более 361 миллиона рублей.

Наукоград — это муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом.

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«Для Московской области этот день важен, поскольку в нашем регионе сфера науки получила особое развитие. Восемь из тринадцати российских наукоградов находятся в Подмосковье. И, по сути, наши наукограды уже стали узнаваемым брендом», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковные наукограды находятся в Королеве, Дубне, Реутове, Фрязине, Жуковском, Пущине, Черноголовке и Протвине. Стратегии предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, повышение научной и инновационной активности организаций, механизмы поддержки, а также коммерциализации научных исследований и разработок.

Отмечается, что на данном этапе в Московской области работают 260 научных организаций, на которых трудятся почти 85 тысяч человек.

Для того, чтобы муниципальному образованию присвоили статус наукограда, ему необходимо иметь на своей территории научно-производственный комплекс, а также разрабатывать стратегию социально-экономического развития и план по ее реализации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» подписали соглашение о сотрудничестве. В Протвине построят уникальный ускоритель, научный городок и создадут биотехнологический кластер с центром ядерной медицины.

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