Подмосковье 25 апреля 2023, 12:52 Подмосковье на 15% нарастило производство кефира в феврале Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные производители на 15% увеличили выпуск кефира в феврале 2023 года. Итоги месяца озвучил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

По сравнению с февралем прошлого года, производителям удалось нарастить объемы производства кефира на 15%. За месяц выпустили 6,8% от общего объема кисломолочного напитка в Центральном федеральном округе.

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Основными производителями кефира в Подмосковье являются компании «РостАгроКомплекс», «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» и молочный завод «Наро-Фоминский».

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