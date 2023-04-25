25 апреля 2023, 12:52
Подмосковье на 15% нарастило производство кефира в феврале
Подмосковные производители на 15% увеличили выпуск кефира в феврале 2023 года. Итоги месяца озвучил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
По сравнению с февралем прошлого года, производителям удалось нарастить объемы производства кефира на 15%. За месяц выпустили 6,8% от общего объема кисломолочного напитка в Центральном федеральном округе.
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Основными производителями кефира в Подмосковье являются компании «РостАгроКомплекс», «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» и молочный завод «Наро-Фоминский».
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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