Подмосковье 29 декабря 2023, 09:00 Подмосковье и «Роснефть» запустили новый туристический проект Фото: Министерство культуры и туризма Подмосковья

Читать 360tv в

Министерство культуры и туризма Московской области и сеть заправок «Роснефть» создали новый туристические проект «Дорога зимних открытий». Его презентовали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Разработку придумали в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Гости и жители города смогут проехаться по зимнему маршруту, который включает в себя Зарайск и Коломну. Для участия в квесте следует на одной из АЗС «Роснефти» получить и заполнить брошюру «Карта сокровищ». Объезжая объект по карте, можно получать наклейки.

Реклама

«Два исторических города — Коломна и Зарайск — располагаются в 50 километров друг от друга. Помимо основных мест, указанных на карте, в эти новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа», — рассказала начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха министерства Анастасия Савченко.

Маршрут состоит из 11 объектов. В Коломне это кремль, музей истории головных уборов, музей парфюмерии и мыловарения, музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка, музей «Шелковая фабрика» и Житная площадь. В Зарайске гости смогут посетить кремль, водонапорную башню со смотровой площадкой, музей-усадьбу «Даровое» и коврижечную.

Квест можно пройти с 29 декабря по 29 февраля. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».