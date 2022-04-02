Подмосковье и Крым договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Московской области и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь продукция с полуострова станет доступнее для жителей Подмосковья. А производимые в Крыму товары смогут принять участие в подмосковных ярмарках.

Соглашение предусматривает создание взаимовыгодных, благоприятных условий для развития производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Еще одной целью документа является расширение рынка сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции.

«Для Московской области это очень важное решение о взаимодействии», — подчеркнул зампред.

В рамках договора также будет организована информационная, методическая, организационная поддержка для сельскохозяйственных производителей.

Аналогичные соглашения Подмосковье планирует заключить с другими субъектами Российской Федерации.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с сельхозпроизводителями региона. Он заявил, что для поддержки отрасли, власти будут искать способ увеличить площадь пахотных земель, а также предпринимать другие меры поддержки.