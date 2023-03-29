Подмосковье 29 марта 2023, 10:41 Подмосковье присоединилось к проекту «Яндекса» по распознаванию архивных документов через нейросеть

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Московская область присоединилась к проекту «Яндекса» по распознаванию метрических книг региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

«Мы знаем, как важно сохранить историю и открыть к ней доступ жителям. Теперь данные из метрических книг до 1917 года можно прочесть как обычную книгу, ведь их расшифровал искусственный интеллект», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она также подчеркнула, что с помощью искусственного интеллекта уже удалось расшифровать более 300 тысяч страниц метрических книг из Центрального государственного архива Московской области, что составляет примерно треть архивного фонда региона.

Найти интересующие сведения можно с помощью сервиса Поиск по архивам. Для этого следует указать фамилию человека, населенный пункт и другие имеющиеся данные. Нейросеть сразу покажет документы, в которых они встречаются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей.

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