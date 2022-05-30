Андрей Воробьев поручил активнее информировать людей о местах отдыха в Подмосковье

В Подмосковье нужна программа по дополнительному удобному информированию людей о местах отдыха. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заняться этим вопросом министру правительства региона по туризму Алексею Шимко.

«Необходима программа по дополнительному удобному информированию, чтобы люди знали, куда ехать — в пятизвездочную гостиницу, глэмпинг или санаторий. Я прошу вас этой работой заниматься, чтобы полное понимание у людей было куда ехать, какие активности есть», — сказал Воробьев

Летом Подмосковье примет около восьми миллионов туристов, рассказал Шимко. Туристический поток увеличится примерно на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

«Около восьми миллионов гостей примет Подмосковье. У нас 923 отеля. Из них 17 — пятизвездочные, более 100 — четырехзвездочные», — сказал министр.

В Подмосковье много пляжей, парков, детских лагерей, мест отдыха у воды и для рыбалки.

«У нас 118 пляжей. Лучшие 10 пляжей Подмосковья находятся в Солнечногорске, Можайске, Зарайске, Мытищах, Истре, Талдоме и Сергиевом Посаде», — доложил Шимко.

Источник фото: телеканал «360»

С полной картой пляжей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.

Воробьев подчеркнул, что подготовка пляжей Подмосковья должна пройти на высоком уровне.

«Что касается пляжей — вы помните, что в прошлом году мы проводили подготовительные мероприятия заранее. Обращаю внимание, что и в этом году нужно сделать все то же самое, но уже на другом, более высоком уровне», — заявил губернатор.

В Подмосковье также открыты 183 парка.

"Наиболее популярные: «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде, Парк Малевича в Одинцове, «Кривякино» в Воскресенске, Пестовский парк в Балашихе, «Елочки» в Домодедове.

Источник фото: телеканал «360»

Есть большой выбор летних активностей. С каждым годом все популярнее и доступнее становится гольф.

«Это полеты на воздушном шаре, конные прогулки, водные активности. У нас около 95 яхт-клубов. Хочу отметить, что мы являемся лидером по количеству гольф-полей в России», — сказал он.

По количеству бронирований Московская область занимает шестое место по России, отметил Шимко. Регион, по его словам, уступает только Краснодарскому краю, Москве, Петербургу, Ставрополю и Крыму.

Также пройдут фестивали, на которых фермеры по выходным смогут продавать свою продукцию.

«Это будет проходить весь летний сезон под брендом „Лето в Подмосковье“. Часть из них — традиционные, ежегодные. Среди них: „Фестиваль Чайковского“ в Клину, „Антоновские яблоки“ в Коломне, „Сыр! Пир! Мир!“ в Истре и не только», — сказал Шимко.

Губернатор Подмосковья в ходе совещания поручил подготовиться к приему туристов в летний сезон.