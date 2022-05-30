Андрей Воробьев поручил подготовиться к приему туристов в Подмосковье

В Подмосковье все должно быть готово к тому, чтобы летом туристы могли провести в регионе отдых по самым высоким стандартам. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Лето буквально через несколько дней. Мы понимаем, какое количество жителей будут отдыхать в Подмосковье, какое количество людей приедут к нам», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что гостиницы и дома отдыха в Подмосковье загружены даже в холодный май. Но в регион приходят инвесторы с новыми проектами.

«Отдых и у воды, и в парках, и в лесах — все имеет значение. Мы должны подготовиться», — заявил он.

Ранее Воробьев сообщал, что летом в Подмосковье откроется свыше 100 мест отдыха у воды.