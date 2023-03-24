Подмосковье 24 марта 2023, 13:51 Подмосковье более чем в 10 раз нарастило экспорт в ОАЭ за пять лет

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За последние пять лет стоимость экспортируемых из Московской области в Объединенные Арабские Эмираты товаров выросла в 10,3 раза. В 2022 году она достигла отметки в 453,7 миллиона долларов.

«Если в 2018 году Подмосковье поставило в Эмираты продукцию на 43,9 миллиона долларов, то в 2021 году — на 120,9 миллиона долларов, что в 2,8 раза выше объемов годового экспорта четырехлетней давности», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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В прошлом году ОАЭ заняли 16-е место по объему внешнеторгового оборота с Московской областью. Он достиг 477,4 миллиона долларов. Также Эмираты заняли восьмую строчку в топ-10 среди стран, которые регулярно покупают подмосковные товары.

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В ОАЭ из Московской области поставляются какао и продукты из него, химические волокна, безалкогольные напитки, уксус и другая продукция.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья помогают местным предпринимателям выйти на международный рынок.

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