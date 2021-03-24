Подмосковье без свалок и мусора. Воробьев поручил привести в порядок леса и озера

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что одна из приоритетных задач в регионе — разобраться с экологией. Он отметил в ходе заседания Общественной палаты области, что сейчас важно привести в порядок озера и леса и ликвидировать несанкционированные свалки.

«Вторая тема, которая очень востребована и звучит, — это экология. О ней долго могу говорить, впрочем, как и большинство из вас. Мы взяли один рубеж, а сейчас задача — разобраться со строительным мусором. И самое главное — привести в порядок все то, что волнует людей: озера, леса… Чтобы не было несанкционированных свалок», — сказал он.

Воробьев добавил, что сегодня запрос на чистое Подмосковье огромен как никогда.

«Всегда был, всегда это было важно, но сейчас, учитывая большое количество отдыхающих, это особая тема», — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что Фонд поможет завершить начатое возведение жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском городском округе. В свои квартиры дольщики должны были заехать в 2018 году, но застройщик обанкротился, работы остановили.