Подготовка коммунальных служб к зиме завершится в Лобне к 30 сентября | 360°

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Подготовка коммунальных служб к зиме завершится в Лобне к 30 сентября

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В Лобне подходит к концу активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Один из главных вопросов, который стоит на повестке у коммунальщиков, — это подготовка к зимнему содержанию дворов и других общественных территорий.

К этому моменту в Лобне уже удалось укомплектовать штат сотрудников, подготовить всю необходимую технику и запасные части для ее ремонта, а также инвентарь для уборки. Помимо этого, в городе уже разработали специальные маршруты, по которым будет двигаться техника, а за каждым дворником закрепили собственную территорию, на которой он будет работать в осенне-зимний период.

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«Важно, чтобы коммунальные службы и управляющие компании уже сейчас были готовы обеспечить качественную уборку города в зимнее время. Дал поручение МКУ „Управление по работе с территориями“ и всем управляющим компаниям завершить подготовку к зиме до 30 сентября», — прокомментировал ВрИП Главы Лобни Игорь Демешко.

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Еще один вопрос, который остро стоит на повестке перед зимой, — это складирование снега. Ожидается, что решить все подобные проблемы в городском округе удастся уже в самое ближайшее время.

Ранее стало известно, что новая модель контроля за уборкой дворов появится в Подмосковье. Благоустройство, уборка дворов должны проходить с соблюдением высоких стандартов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Благоустройство

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