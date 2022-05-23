Подмосковье разработает модель контроля за уборкой дворов

Благоустройство, уборка дворов должны проходить с соблюдением высоких стандартов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Еще одна тема, которая постоянно у нас звучит и заслуживает этого, — дворы. Каждый понедельник начинаем с темы дворов», — сказал губернатор.

Он отметил, что в выходные активно обсуждалась модель чистоты дворов, уборки, обратной связи от жителей.

«Сегодня мы попросим продемонстрировать все, что касается процессинга, контроля выполнения работ в каждом дворе, чтобы были соблюдены самые высокие стандарты», — добавил Воробьев.

По его словам, тема с количеством жалоб, предложений, которые фиксирует у нас и ЦУР, и все системы связи, должна быть решена и уйти на задний план.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уборка дворов и подъездов в регионе является приоритетной задачей в социальной сфере.