Подмосковью не страшен весенний паводок. МЧС подготовилось к большой воде заранее

Ушедшая зима выдалась снежной. За потеплением и таянием снега традиционно идут паводки, но в Московской области к ним готовятся заранее. Чего ждать от весенних дней и что экстренные службы региона уже сделали, рассказал в интервью «360» начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

В Подмосковье еще 17 декабря 2021 года провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиОПБ). На нем подняли именно вопросы подготовки к весеннему половодью и паводкам.

«Органам управления, силам и средствам Московской областной подсистемы РСЧС поставили задачи, а региональный главк МЧС вместе с правительством разработали план по подготовке к паводковым мероприятиям. Его уже утвердили распоряжением правительства Подмосковья», — подчеркнул Полетыкин.

Для оперативного реагирования на базе регионального МЧС развернут оперштаб. В планах стоит и проведение комплексной технической проверки системы оповещения.

«Это обязательно нужно в случае экстренной эвакуации. Необходимо оповестить и информировать наше население», — пояснил глава ведомства.

Работа по проверке и готовности муниципальных образований к паводковым мероприятиям началась с 15 февраля. Ее кульминацией станет оценка межведомственной группы по оценке готовности гидротехнических сооружений и проведение показных тактико-специальных учений в органах управления сил и средств к готовности к паводку. В этом году их планируют провести во второй половине марта в Ступино.

Весенний прогноз

В ГУ МЧС по Московской области составляют прогноз по весеннему паводку по четырем критериям — снегозапасу, содержанию воды в снеге, промерзанию грунта и запасу свободной емкости водохранилищ.

Прогноз и мониторниг рядом ходят Сергей Полетыкин глава ГУ МЧС Московской области

Полетыкин заметил, что уровень снегозапаса выше нормы, как и второй критерий — если сравнивать с другими годами. Промерзание грунта он назвал минимальным: в некоторых городских округах его нет вообще. Что касается запаса свободной емкости водохранилищ, то речь идет примерно о 53%.

«Прогноз на весенний паводок: будет ближе к норме, но чуть повыше, чем в предыдущие годы. Его можно сравнивать с 1989, 2011 или 2013 годами», — добавил глава регионального главка МЧС.

Превентивные меры

В Московской области риск подтопления традиционно отмечают для 131 населенного пункта в 30 муниципальных образованиях. Все места обозначены на сайте правительства Подмосковья и регионального ГУ МЧС.

«Подтапливается около 58 автодорог в тех же самых практически местах. Есть объекты жизнеобеспечения, их не так уж много. <…> Мы знаем, как готовиться к большой воде», — подчеркнул Полетыкин.

Снега в зимний период, добавил он, выпало действительно много. Одно из превентивных весенних мероприятий — ревизия имеющихся водоотводящих каналов. Их следует очистить: в муниципальных образованиях — убрать кустарник, а возле мостов — скопившийся мусор. Эти элементарные вещи помогут свободному прохождению воды. В черте населенного пункта действовать необходимо коммунальным службам, которые связаны с подготовкой ливневых канализаций к большой воде.

Элементарные вещи

При половодье все применяемые силы и средства предусмотрены планом. Его корректируют в ту или иную сторону в зависимости от ситуации.

«У нас рассчитана группировка <…> более 24 тысяч штыков, как мы говорим — это все силы и средства областной системы РСЧC — и коммунальные службы, и полиция, и Росгвардия, <…> и МЧС, и главное управление Гражданской защиты Московской области, и Мособлпожспас, и медицина», — перечислил Полетыкин.

В случае необходимости задействуют все, а еще около семи тысяч единиц техники, 30 судов и около 15 летательных аппаратов.

«Жители должны знать и понимать, что их ни в коем случае не бросят на произвол судьбы. Они должны знать сигналы оповещения. Если зазвучала сирена, то последует и звуковое сопровождение. Либо по телевизору, либо по громкоговорящей связи», — обратил внимание глава регионального ГУ МЧС.

В подобных случаях нужно иметь под рукой документы и все нужное, чтобы по первому сигналу спокойно выйти и проследовать на возвышенность.

«Из года в год наши граждане знают и понимают, где стоит большая вода, а где не подтапливается, какой бы паводок ни был. Элементарные вещи нужно знать», — заключил Полетыкин.