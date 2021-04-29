Более трех тысяч пользователей воспользовались новым порталом о детском отдыхе в Подмосковье

После открытия обновленного сайта о летнем детском отдыхе в Московской области им воспользовались более трех тысяч человек. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что на сайте собрали подробную информацию о каждом летнем лагере, чтобы родители понимали, куда именно они отправляют ребенка во время летних каникул.

«Нам удалось даже снять маленькие ролики, чтобы это было еще более наглядно для родителей и детей», — рассказала министр.

Она отметила, что среди пользователей сайта есть не только жители Подмосковья, но и москвичи.

Ирина Фаевская предупредила, что все детские лагеря Московской области откроются только после проведения противоклещевой обработки.

«В Московской области проживают около 720 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. Это как раз те наши маленькие жители, о которых мы должны позаботиться в предстоящий летний период», — заявила министр.

Она отметила, что основная задача, которая сейчас стоит — это укрепить здоровье более половины приезжающих на отдых в Подмосковье детей и подростков.

Ирина Фаевская подчеркнула, что из общего числа 82 тысячи детей находятся в трудной жизненной ситуации. На них нужно обратить особое внимание.

«Здесь наша задача — из этих 82 тысяч оздоровить 47 тысяч», — подсчитала министр.

Согласно подсчетам, за одну смену в указанные на сайте лагеря Подмосковья смогут заехать 24 тысячи детей.

«Сделать это нужно за счет всех источников. Включая средства родителей, когда ребенок едет на отдых вместе с мамой и папой», — подчеркнула Ирина Фаевская.

В этом году количество загородных оздоровительных лагерей увеличилось. Если в прошлом работали только 67 организаций, то в этом году их будет уже 87, из которых 82 уже заявили о готовности принимать отдыхающих. Также по сравнению с прошлым годом увеличили допустимую наполняемость до 75% против 50%, как это было летом 2020 года.