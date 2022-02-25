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    25 февраля 2022, 12:24

    Подготовка электросетей к весеннему половодью началась в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Энергетики Подмосковья начали подготовку к весеннему половодью. Проверяют состояние объектов, попадающих в зону риска, и резервных источников снабжения.

    Подготовка электросетей к весеннему половодью началась в Подмосковье | Изображение 1

    Для этого наладили взаимодействие с подразделениями МЧС и органами Росгидромета. Задача — своевременно получать прогнозы о возможных рисках и предотвращать их.

    Подготовку начала компания «Россети Московский регион». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

    Энергетики уже проводят осмотр подстанций с помощью беспилотных летательных аппаратов. Камеры, которыми оснащены квадрокоптеры, фиксируют количество снега

    Минэнерго Подмосковья.

    Бригады компании приступили к регулярному мониторингу потенциально затапливаемых мест и определила маршруты для оперативных мер в случае необходимости.

    Подготовка электросетей к весеннему половодью началась в Подмосковье | Изображение 2

    Минувшая зима в московском регионе стала самой снежной за четыре года. Высота снежного покрова превысила 1,5 метра.

    В условиях паводка специалисты Подмосковья обеспечат постоянный контроль состояния электросетевых объектов.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил МЧС до начала весны обеспечить все меры безопасности на водоемах.