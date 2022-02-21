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    21 февраля 2022, 12:26

    МЧС обеспечит безопасность на водоемах Подмосковья в преддверии весны

    Воробьев поручил обеспечить безопасность на водоемах Подмосковья в преддверии весны

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Перед приходом весны МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоемах. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    МЧС обеспечит безопасность на водоемах Подмосковья в преддверии весны

    «Также я хочу обратиться к МЧС. Очень важно обратить внимание на водоемы. У нас традиционно должны быть меры безопасности предусмотрены, а именно предупреждения, связанные с выходом на лед и всем, что этого касается», — сказал Воробьев.

    По его словам, особенность этого года заключается в том, что было много снега и толщина льда достаточно небольшая.

    Также он попросил глав округов взять этот вопрос под контроль и проверить, какие тревожные водные объекты есть в каждом населенном пункте.