МЧС обеспечит безопасность на водоемах Подмосковья в преддверии весны

Перед приходом весны МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоемах. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также я хочу обратиться к МЧС. Очень важно обратить внимание на водоемы. У нас традиционно должны быть меры безопасности предусмотрены, а именно предупреждения, связанные с выходом на лед и всем, что этого касается», — сказал Воробьев.

По его словам, особенность этого года заключается в том, что было много снега и толщина льда достаточно небольшая.

Также он попросил глав округов взять этот вопрос под контроль и проверить, какие тревожные водные объекты есть в каждом населенном пункте.