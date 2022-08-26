Подъезды в пятиэтажке Красногорска отремонтировали по просьбам жителей

Жители пятиэтажки по улице 50 лет Октября в Красногорске пожаловались в Госжилинспекцию Московской области на неудовлетворительное состояние подъездов. После требования ведомства управляющая компания ООО «Жилэксплуатация» привела входные группы в порядок.

В мае инспекторы Госжилинспекции приняли в работу обращение старшей по дому, которая просила помочь привести в порядок подъезд № 2. Осмотр подтвердил, что места общего пользования требуют ремонта, и в УК направили соответствующее требование. Не прошло и месяца, как к инспекторам обратились жители третьего подъезда этого же дома с аналогичной проблемой. Схема повторилась: осмотр — оценка — требование в УК.

Наконец, в августе жители вместе с жилищным инспектором провели серию приемок проведенных работ. Совместные осмотры установили, что ремонтные работы на всех этажах обоих подъездов проведены качественно, состоянием общественных пространств жители довольны. УК полностью и в срок выполнила требования надзорного ведомства.

«В зависимости от класса здания и износа общего имущества подъезды должны ремонтировать не реже одного раза в пять лет или три года. Эти правила распространяются на все управляющие компании, и если УК о них забывают, жители имеют полное право напомнить», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.