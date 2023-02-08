08 февраля 2023, 10:51
Покрытие на шести подъездных дорогах к аэропортам отремонтировали в Подмосковье
Комфортный подъезд к аэропортам Шереметьево, Домодедово и Жуковский обеспечили в Подмосковье за четыре года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На дорогах провели реконструкцию и ремонт, рассказали в Минтрансе региона.
Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что для обеспечения комфортного проезда было отремонтировано покрытие на шести дорогах. Также в прошлом году было запущено движение по участку Северного обхода Лобни и реконструировано Лобненское шоссе.
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«Также в прошлом году реконструировали улицу Туполева и построили тоннель — это улучшило доступность аэропорта Жуковский», — добавил он.
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После завершения ремонта на улице Туполева время проезда от центра Раменского до аэропорта Жуковский сократилось до 15-20 минут.
Работы также затронули Международное, Букинское и Шереметьевское шоссе и улицу Ленина, по которым можно добраться до аэропорта Шереметьево.
Основные работы завершили на Лобненском шоссе — сейчас там устраивают дублеры. Во втором квартале года также завершат второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе.
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Дороги
Ремонтные работы
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