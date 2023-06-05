Подмосковье 05 июня 2023, 15:41 Подъездные дороги более чем к 40 спортивным объектам Подмосковья отремонтируют в 2023 году Минтранс Подмосковья

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В этом году в Московской области отремонтируют 25 региональных дорог, по которым можно доехать до более чем 40 спортивных объектов. Их общая протяженность составляет более 75 километров, сообщили в региональном минтрансе.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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«Покрытие обновили на улицах Петра Романова в Серебряных Прудах и Межевой в Серпухове, обеспечив комфортный проезд к физкультурно-оздоровительному комплексу, стадионам и дайв-клубу», — сообщил министр Алексей Гержик.

Сейчас модернизация продолжается на улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах, которая служит проездом к спорткомплексу, на Волоколамском шоссе в Рузе. Также специалисты приводят в порядок Быковском шоссе в Люберцах, Новое шоссе в Долгопрудном и в Воскресенске. По ним можно добраться к стадиону, спорткомплексу, теннисному корту и футбольному полю.

Работы запланировали в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Ленинском, Орехово-Зуевском, Солнечногорском и Чеховском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить ремонт дорог и мостов.

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