Подмосковье 05 июня 2023, 12:41 Андрей Воробьев поручил усилить в Подмосковье ремонт дорог и мостов

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С наступлением весны в Подмосковье началась активная фаза ремонта дорог и мостов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поручил усилить эту работу, включая приведение в порядок тротуаров и освещения.

«Тема для любого мегаполиса важная, насущная. В весенне-летний период идет активная фаза ремонта, капитального ремонта дорог и мостов», — сообщил Воробьев на заседании правительства.

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По его словам, сезон ограничен, в связи с чем важно нарастить темп и своевременно завершить намеченные проекты.

У нас ведется большая программа по ремонту дорог, по освещению и тротуарам. Считаю очень важным сделать это в срок. Сезон у нас ограничен понятными месяцами. Андрей Воробьев

Он поручил всем специалистам по транспортному блоку уделять особое внимание контролю за ситуацией.

«Еще одна тема, которая традиционно является приоритетной, — это безопасность дорожного движения. И здесь освещение, все мероприятия по опасным участкам тоже требуют дополнительного внимания», — подытожил губернатор.

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