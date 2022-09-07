Подъездную дверь перекрасили в деревне Мотяково по просьбам жителей | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

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Viber Подъездную дверь перекрасили в деревне Мотяково по просьбам жителей

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Жители малоэтажного нового дома 65/37 в деревне Мотяково (округ Люберцы) пожаловались в Госжилинспекцию Подмосковья на то, что дверь в подъезд только недавно покрасили, а краска уже облупилась. Управляющей компании «Теплолюб» пришлось переделывать работу.

По поручению Госжилинспекции мастера УК «Теплолюб» перекрасили входную дверь в единственный подъезд дома 2014 года постройки. Требование жителя, который обратился в ведомство через соцсети, было исполнено.

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«В ведении УК прекрасный новый дом с полностью благоустроенной инфраструктурой, и если не поддерживать все его конструкции в рабочем и достойном состоянии, можно очень быстро погубить и ресурс здания, и доверие собственников. В данном случае мы фактически помогли управляющей компании сохранить лицо и реализовать ее основные функции — обеспечение комфортного проживания людей», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.

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