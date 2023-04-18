Подмосковье 18 апреля 2023, 16:55 Подъездную дорогу к СНТ «Планер» в Дмитрове отремонтируют в этом году Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Дмитровском округе объявили конкурс на капитальный ремонт подъездной дороги к СНТ «Планер». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении конкурса разместили в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ. Интенсивность движения на участке протяженностью почти в 1,9 километра составляет более 470 автомобилей в сутки. В рамках ремонта планируется заменить существующее покрытие из песчано-гравийной смеси на двухслойный асфальтобетон.

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Работы пройдут по госпрограмме Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить их планируют уже в этом году.

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