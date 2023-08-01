01 августа 2023, 12:21
Подъезд дома на Институтской улице в Балашихе отремонтировали по просьбам жителей
Подъезд дома № 24 на Институтской улице отремонтировали в Балашихе. Рабочие обновили и покрасили перила, оштукатурили стены, заменили окна, освещение и почтовые ящики, а также отремонтировали козырек.
Подъезд привели в порядок после обращения жителей микрорайона Салтыковка к депутатам округа.
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«Наши встречи с жителями прошли еще весной, от них было много обращений. Жильцы любят свой дом, ухаживают за ним. После ремонта подъезд выглядит приличнее. Микрорайон очень востребован, это тихий зеленый уголок», — сказала лидер общественного мнения, директор Салтыковской гимназии Анна Манаенкова.
Дом небольшой, в нем всего 16 квартир. Его обслуживает компания ООО «Град+Сервис», которая вскоре планирует обновить и второй подъезд.
Жители округа могут обращаться в управляющие компании по любому вопросу через председателей советов домов и депутатов. Такой подход реализуется по поручению главы городского округа Балашиха, секретаря местного отделения партии «Единая России» Сергея Юрова.
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ЖКХ
Сергей Юров
Балашиха
Ремонтные работы
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