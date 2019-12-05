Подарочный набор или деньги: что чаще всего выбирают молодые родители в Подмосковье

В Московской области уже три месяца выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье» молодым родителям. При этом его можно заменить денежной компенсацией — 20 тысяч рублей. Как оказалось, чаще всего семьи выбирают последний вариант.

За три месяца подарочный набор получили 2647 детей, родившихся в Московской области. Однако 85% молодых родителей предпочли его денежный эквивалент.

«У родителей с новорожденными детьми есть возможность выбрать подарочный набор или денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми», — рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Лидером по выдаче подарков стал Наро-Фоминский перинатальный центр. Там наборы получили 224 малыша. На втором и третьем местах — Видновский и Московский областной перинатальные центры. Там вручили 217 и 190 наборов соответственно.

Источник фото: Минздрав МО

Получить подарочный набор или выплату могут граждане Российской Федерации при условии регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области. Выдают презент в день выписки мамы и малыша.

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Кстати, в роддомах региона можно оформить и документы на ребенка. Ходить для этого никуда не нужно. Специалист сам придет в палату, соберет нужные данные. Родители в день выписки просто заберут документы: свидетельство о рождении, справка на получение пособия, полис ОМС, ИНН и СНИЛС.