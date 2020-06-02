Подарки и песни под балконами. Как юных жителей Подмосковья поздравили с Днем защиты детей

Юных жителей Московской области поздравляли с Днем защиты детей во всех округах. Присоединилась и партия «Единая Россия». Ребятам передали подарки секретари областных отделений.

Так, в Долгопрудном праздник организовали во всех дворах. Под окнами домов прозвучали песни, детям показали танцевальные номера. А главное условие — средства защиты. За этим следили пристально. Сам концерт зрители смотрели с балконов.

Затем в подарок детям передали воздушные шары и открытки-раскраски, рассказал первый заместитель секретаря областного отделения «Единой России» Александр Коган.

При этом мы подарили интересные открытки, которые ребенок может раскрасить своими руками, а после написать на ней пожелание родителям Александр Коган.

А отдельно поздравили пациентов детской поликлиники. В ней действует «Добрая комната» — это игровая зона для маленьких, благотворительный проект «Единой России». В подарок ребятам привезли коробки с игрушками, книгами и не только.

Акция «Добрая комната» прошла и в Химках. Детей развлекали аниматоры. Но всем, кто приехал поздравить юных пациентов, сделали тест на коронавирус накануне визита.

И еще в Химках ко Дню защиты детей запустили 26 автобусов и троллейбусов. Они были украшены оцифрованными рисунками ребят, сообщил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Александр Васильев.

В Истре представители партии передали подарки подопечным социально-реабилитационного центра в Глебово-Избище. Для них под окнами показали интерактивную мини-программу. Об этом рассказал исполняющий обязанности секретаря местного отделения «Единой России» Вадим Гребенщиков.

Мы им привезли подарки. Но, к сожалению, в условиях ограниченного общения не смогли вручить лично, передали в администрацию Вадим Гребенщиков.

Еще активисты «Молодой Гвардии» прошлись по улицам Истры и каждому встречному ребенку вручили мороженое.

Представители партии поздравили детей и в «Доброй комнате» Дубны. Вместе с ростовыми куклами посетили педиатрическое отделение местной городской больницы. И малышам привезли новые книжки, подарки, а затем их поздравили аниматоры.

«И мы надеемся, что они скрасят пребывание детей в больнице. Ребята смогут читать, раскрашивать картинки. Есть мозаика и конструкторы», — рассказал глава Дубны и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Данилов.

Активисты подготовили сюрпризы и юным жителям Реутова. В детские сады передали целые коробки с подарками.

«В детских садах Реутова сформированы 11 дежурных групп, в каждой из которых не больше 12 человек. И несколько из них посетили наши сторонники, поздравили ребят и вручили им подарки», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.

А также воспитанники детских домов Подмосковья получили сладости и настольные игры от губернатора Андрея Воробьева.