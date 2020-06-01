Все, что любят малыши. Сладости и настольные игры подарили воспитанникам детских домов Подмосковья

Воспитанникам детских домов Подмосковья сделали подарок в честь праздника. В День защиты детей ребята получили сладости и настольные игры от губернатора региона. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области.

Источник фото: пресс-служба министерства образования Подмосковья

«В Международный день защиты детей воспитанники детских домов, оставшиеся в учреждениях на период пандемии, получили подарочные наборы от губернатора Московской области. В них то, что любят дети — мороженое, конфеты, а также популярные настольные и развивающие игры: от „Монополии“ до игр со словами», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что к поздравлениям подключились и крупные компании по производству мороженного и кондитерских изделий. Они также передали детям вкусные подарки.

Источник фото: пресс-служба министерства образования Подмосковья

«Для детей это был настоящий сюрприз. Спасибо представителям бизнеса за участие. В этот праздничный день особенно хочется, чтобы внимание и заботу к себе почувствовал каждый ребенок. Наша задача — помогать и поддерживать всех ребят, и особенно тех, кто остался без попечения взрослых. Желаю всем юным жителям Подмосковья успехов и исполнения самых заветных желаний», — добавила Каклюгина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей. Он пожелал всем родителям и детям крепкого здоровья.