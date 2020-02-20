Подмосковные водители автобусов подарят шоколадки пассажирам 23 Февраля

В День защитника Отечества, 23 февраля, пассажиры автобусов Подмосковья смогут получить подарок — шоколадку. Об этом сообщила пресс-служба Мострансавто.

Подарки получат мужчины и мальчики на маршрутах № 5 станция Одинцово — платформа Трехгорка — Северная улица — станция Одинцово, № 18 станция Одинцово — улица Маршала Жукова — станция Одинцово, № 827 Красногорск (станция Павшино) — станция Нахабино, № 833 станция Павшино — микрорайон Опалиха.

«По сложившейся традиции мы поздравим жителей и гостей Подмосковья с праздником. Такие мероприятия помогают нам наладить обратную связь с пассажирами и сделать поездку в автобусах предприятия еще более приятной. Все маршруты, участвующие в акции, льготные. На них отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки», — рассказали в Мострансавто.

Кстати, с 22 по 24 февраля автобусы в Подмосковье будут ходить по расписанию выходного дня.