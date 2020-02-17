Популярность автобусов в Подмосковье растет. С начала года Мострансавто перевез уже около 55 млн человек

С начала года автобусы Мострансавто перевезли около 55 миллионов человек, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Мострансавто.

За первые полтора месяца текущего года более чем в два раза увеличилось количество пассажиров, оплачивающих проезд с помощью бесконтактных банковских карт или смартфонов. За это время сервисом воспользовались около 8 миллионов раз. На 3,4 миллиона выросло количество льготных пассажиров. Льготами на проезд могут воспользоваться держатели социальных карт москвича и жителя Московской области, имеющие право на льготный проезд.

Только за февраль предприятие нарастило пассажиропоток на 6,8% до 17,5 миллиона человек. Больше всего транзакций в этом месяце — 1,6 миллиона — зафиксировано в МАП № 5 г. Подольск, 1,2 миллиона пассажиров воспользовались услугами МАП № 1 г. Люберцы, 1,1 миллиона перевезли автобусы МАП № 2 г. Коломна.

В пресс-службе Мострансавто отметили, что растет привлекательность пассажирского транспорта. Компания ведет планомерную работу по замене подвижного состава, а также развитию маршрутной сети предприятия, постоянно анализирует транспортную сеть и адаптирует ее под запросы горожан. В этом году предприятие обслуживает на 54 маршрута больше, чем два года назад.