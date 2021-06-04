Подачу горячей воды четырем домам в Новошихове полностью восстановили

Многоквартирные дома № 1, 2, 3, 4 деревни Новошихово вновь получили горячую воду. У жителей ее не было с 26 мая. Эту ситуацию взяли под контроль в Минэнергетики Подмосковья.

С конца мая в дома деревни Одинцовского округа ограничили подачу горячей воды с Института физики атмосферы Обухова. Это случилось без отправки официального предупреждения в адрес управляющей компании и администрации.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки полностью остановило работу своей котельной и прекратило подачу горячего водоснабжения в дома № 1, 2, 3 и 4.

Чтобы исправить ситуацию, администрация городского округа Одинцово гарантировала институту физики оказать содействие и привлечь единую теплоснабжающую организацию.

На этой неделе подача горячей воды домам уже полностью возобновлена пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Также, как рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин, уже запланировали передачу инженерной инфраструктуры, находящейся в федеральной собственности, в муниципальное управление.