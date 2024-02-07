Подмосковье 07 февраля 2024, 10:36 Подачу отопления и горячей воды возобновили на улице Горького в Пушкино после сбоя Unsplash

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Работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе от котельной на улице Горького завершили в Пушкино 6 февраля в 18:45. Об этом сообщили в компании «Газпром теплоэнерго МО».

На данный момент подачу горячей воды и отопления возобновили. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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