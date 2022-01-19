Почувствовать эмоции и получить удовольствие. Боксеры дали советы верующим на крещенских купаниях в Серпухове

Крещенские купания на острове Русский в Серпухове организовала Международная Федерация бокса. Спортсмены дали советы жителям Подмосковья перед окунанием в прорубь.

Перед входом в купель необходимо задержаться на несколько секунд. Это не столько правило, сколько возможность для верующего обратиться к господу перед тем, как очистить свою душу и тело. Именно в этом и есть весь смысл обряда Крещения. Окунуться нужно три раза: во имя отца, сына и святого духа.

«Для нас главное, чтобы вера в душе у каждого человека была. И они демонстрировали свою веру. Вот как раз приехать, окунуться — это ты показываешь, что ты идешь с верой в Бога», — отметил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Приходить на купания нужно со светлыми мыслями, а перед эти не забывать про подготовку.

«К этому, конечно, нужно готовиться. Нужно готовиться как духовно, так и физически. Но, конечно, призываю всех к купанию. А купание именно в крещение — это и слов нет, одни эмоции», — подчеркнул чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев посоветовал прочувствовать все эмоции и получить удовольствие от крещенских купаний.

«Я уже не первый год принимаю участие в крещенских купаниях, но каждый год, каждый раз чем ближе к воде, тем пульс у меня учащается. Такой мандраж. И вот этот момент, когда ты его перебарываешь, заходишь, выходишь и понимаешь, сделал хорошо и для себя, и для тех людей, что пришли вместе с тобой», — сказал он.

По словам Кремлева, в крещенских купаниях на острове Русский приняли участие уже более тысячи человек.