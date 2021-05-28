Почти весь асфальт уложили на строящемся Афанасьевском мосту в Воскресенске

Около 80% асфальта уже уложили на строящемся новом Афанасьевском мосту в Воскресенске. Работы проводят по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Новый мост протянули через Москву-реку на дороге Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта.

Также продолжается строительство ливневой канализации, устройство дорожного полотна и перегрузочного ковша для демонтажа старого моста после открытия движения по новому Алексей Гержик.

Новая дорога разгрузит Воскресенск от транзитного потока и обеспечит выезд машин на А108 и Новорязанское шоссе. Она улучшит транспортную доступность в трех микрорайонах, где живут более 40 тысяч человек.

«Строительство идет в графике. Открыть движение по новому мосту планируем досрочно — в июле 2021 года, а это на семь месяцев раньше срока», — добавил Гержик.

Длина нового моста, который располагается на расстоянии 25 метров от старого, составит 248 метров. Новые высокопрочные мембраны будут защищать его от воды около 50 лет.