Новый Афанасьевский мост в Воскресенске защитили от воды

Работы по гидроизоляции завершили на Афанасьевском мосту в Воскресенске. Новые высокопрочные мембраны будут защищать его от воды около 50 лет. Мост возводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Новый мост протянули через Москву-реку на дороге Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта. Открыть движение по новому мосту планируем досрочно — в июле 2021-го. Это на семь месяцев раньше контрактных сроков. Работы находятся на контроле губернатора Андрея Воробьева Алексей Гержик. Мост разгрузит Воскресенск от транзитного потока, а также даст альтернативный выезд на А108 и Новорязанское шоссе. Вместе с тем улучшит транспортную доступность трех крупных микрорайонов. До центра города можно будет добраться за 20 мин, а до Новорязанского шоссе — за 25.