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    31 марта 2021, 12:55

    Новый Афанасьевский мост в Воскресенске защитили от воды

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Работы по гидроизоляции завершили на Афанасьевском мосту в Воскресенске. Новые высокопрочные мембраны будут защищать его от воды около 50 лет. Мост возводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

    Новый Афанасьевский мост в Воскресенске защитили от воды | Изображение 1

    Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Новый мост протянули через Москву-реку на дороге Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта.

    Открыть движение по новому мосту планируем досрочно — в июле 2021-го. Это на семь месяцев раньше контрактных сроков. Работы находятся на контроле губернатора Андрея Воробьева

    Алексей Гержик.
    Новый Афанасьевский мост в Воскресенске защитили от воды | Изображение 2

    Мост разгрузит Воскресенск от транзитного потока, а также даст альтернативный выезд на А108 и Новорязанское шоссе.

    Вместе с тем улучшит транспортную доступность трех крупных микрорайонов. До центра города можно будет добраться за 20 мин, а до Новорязанского шоссе — за 25.