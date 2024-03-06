Подмосковье 06 марта 2024, 20:36 Почти полторы тысячи кубометров снега вывезли с улиц Солнечногорска за прошлые сутки пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске коммунальные службы продолжают работу по удалению наледи и вывозу снега с улиц и дворов без перерывов. За последние 24 часа удалось вывезти около 1500 кубометров снега.

Коммунальщики мобилизовали все доступные ресурсы, включая технику и бригады для ручной уборки, чтобы гарантировать чистоту и безопасность городских территорий.

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Александр Мамлай, первый заместитель главы городского округа Солнечногорск, лично проверил эффективность работ по вывозу снега на ключевых участках, таких как улицы Почтовая и Тельнова.

«Продолжаем мониторить работу нашего предприятия по вывозу снега. Одни бригады сменяют другие, их третьи и так мы движемся к результату. Для нас очень важно успеть вывезти максимальное количество снежных масс до периода потепления», — отметил первый заместитель главы городского округа.

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