Почти 900 специалистов выйдут на охрану лесов от пожаров в Подмосковье

В Подмосковье сохраняется сложная пожарная обстановка в лесах. Там установлен высокий, четвертый, а в некоторых местах и пятый класс пожарной опасности. С 19 августа в Подмосковье ввели ограничение на пребывание людей в лесах и на въезд в них транспорта.

В соответствии с этим группировка сил и средств лесного хозяйства была увеличена в Московской области.

«Лесные пожарные и лесная охрана, а это 891 человек личного состава, а также 669 единиц техники находятся на дежурстве. Дополнительно сформированы 52 пункта рассредоточения — в этих местах дежурит лесопожарная техника и сотрудники. Такие пункты организуются для обеспечения своевременного реагирования на возникающие пожары, располагаются они в наиболее горимых местах на территории лесничеств, а также в местах, наиболее посещаемых гражданами», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что все эти меры направлены на снижение рисков возникновения возгораний на территории лесов. В целом за последнюю неделю в Подмосковье удалось ликвидировать 28 пожаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.