Почти 90 самостроев снесли в Химках с начала года

Еще 85 самовольных построек снесли в Химках с начала этого года. До конца июня дополнительно ликвидируют 30 зданий, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Самострои портят облик города и небезопасны для жителей. Владельцы этих помещений не ставят их на кадастровый учет, уклоняясь от уплаты налогов.

Самовольные постройки — угроза для наших жителей. Никто не проверял надежность этих конструкций, санитарные нормы Дмитрий Волошин.

С начала года специальная комиссия осмотрела 222 объекта в Химках. В результате 12 из них признали законными по итогам изучения документов.

До конца июня в Химках снесут еще порядка 30 самовольных построек. Волошин отметил, что недвижимость, попавшая на рассмотрение, может быть исключена из списков комиссии только в двух случаях.

Первый — если предоставлена разрешительная документация, которой не было в момент первичного осмотра. Второй — если в рамках судебного процесса объект признали легальным.

По поручению губернатора Андрей Воробьева в Московской области проводят большую работу по ликвидации самостроев и незавершенных объектов.