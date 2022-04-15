Почти 50 самостроев снесли в Химках с начала года

На общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина обсудили итоги работы комиссии по выявлению и ликвидации самостроев.

«Причин для борьбы с самостроями несколько. Если нет разрешительной документации, значит, никто не проверял безопасность конструкции, ее соответствие каким-либо санитарным и строительным нормам. Риски здесь недопустимы. Во-вторых, нелегальные ларьки нарушают архитектурный облик города. В-третьих, самовольные постройки не ставят на кадастровый учет, а значит, владелец уклоняется от уплаты налогов. В этих случаях мы предлагаем узаконить постройку, и только в случае отказа, по решению суда сносим», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По словам замглавы по вопросам промышленности и инвестполитики Родиона Левочки, с начала года межведомственная комиссия провела шесть заседаний.

«В этом году мы рассмотрели 188 объектов в округе. 49 объектов уже снесено. В том числе те, по которым решения принимались в прошлом году. Еще 30 объектов снесем в следующем квартале», — сообщил Родион Левочка.

Он добавил, что часть владельцев самостроев согласились легализовать свои постройки. Администрация округа окажет им необходимую помощь в подготовке и оформлении необходимых для этого документов.

В 2021 году МВК рассмотрела 202 некапитальных и 47 капитальных самовольных строений.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуют планы по капремонту объектов здравоохранения и образования.