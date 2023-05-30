Подмосковье 30 мая 2023, 15:03 Почти 9 тысяч медиков Подмосковья получили выплату за съемное жилье с начала года

Читать 360tv в

С начала года около 8,9 тысячи медиков из Московской области получили компенсацию аренды за съемное жилье. На это из регионального бюджета выделили более 1,4 миллиарда рублей.

Мособлдума приняла соответствующие поправки в конце 2021 года. Корректировки заработали 1 января 2022 года.

Реклама

«Помимо компенсации за аренду, мы также предоставляем врачам бесплатные земельные участки, успешно реализуется программа социальной ипотеки. Все это делает наш регион привлекательным для трудоустройства и жизни», — заявил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Врачи смогут оформить себе ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Специалист должен работать в медучреждении на полную ставку и не иметь жилья в регионе.

На выплату могут претендовать акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи, онкологи, оториноли и другие специалисты из перечня 35 должностей. Подать заявку на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».