Более 65 тысяч комплектов документов получили подмосковные мамы в роддомах региона в 2020 году

В Подмосковье мамы могут получить полный пакет документов на ребенка прямо в роддоме. Такую услугу оказывают в 35 учреждениях. В следующем году их число вырастет до 41. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова в рамках рабочей поездки проверила, как работает услуга в Химках.

Раньше мамам и папам приходилось собирать документы по разным инстанциям: МФЦ, пенсионный фонд, ЗАГС, страховая. Теперь родители могут получить все бумаги в роддоме. Маме даже не придется выходить из палаты.

В родильном отделении центральной больницы Химок, как и в еще 34 роддомах региона, такая услуга есть. Оформление проходит еще до выписки мам с детьми.

«Это очень важно для мамы — и не только для нее, но и для папы. Потому что рождение ребенка — это, конечно, и радость, но и большие хлопоты. И понятно, что нужно заниматься не тем, чтобы собирать документы, бегать в Пенсионный фонд и МФЦ. У мамы должна голова болеть абсолютно о другом», — отметила Ольга Забралова.

Она отметила, что в регионе в роддоме можно получить сразу девять документов.

«Важно, что мы предоставляем комплекс услуг из девяти штук. Шесть из них в онлайн-формате, а три из них очно. Важно, что маме сейчас даже не нужно спускаться в помещение, где сидит сотрудник ЗАГСа. Мы к этому шли несколько лет, не так быстро. Но сейчас эта услуга под ключ оказывается маме прямо в палате, где она находится», — уточнила Забралова.

В комплекс «Рождение ребенка» входит девять услуг: получение свидетельства о рождении, полиса ОМС, СНИЛС, ИНН, прикрепление ребенка к поликлинике и постановка на очередь в детский сад. Также автоматически пишется заявление на получение «Губернаторской коробки».

Услугу можно получить в 35 медицинских учреждениях региона, в следующем году перечень расширится.

«Удаленных рабочих мест сотрудников ЗАГСа у нас 35, в следующем году мы планируем довести до 41 места. И в этом году мы 65 тысяч выдали полных комплектов документов», — заключила Забралова.

Новые удаленные рабочие места сотрудников ЗАГСа появятся в роддомах в Жуковском, Павловском Посаде, Егорьевске, Сергиевом Посаде, Дедовске и Железнодорожном.