Почти 80 тысяч проверок крыш провели за зиму в Подмосковье

За зимний сезон 2020/21 управляющие организации Подмосковья провели 78 682 осмотра кровель, фасадов и подъездных козырьков домов. Территорию проверяли на наличие наледи, снежных свесов и опасных сосулек.

Специалисты подмосковной Госжилинспекции контролировали процесс по поступившим в ведомство и на портал Единой диспетчерской службы Московской области обращениям, а также при помощи специального мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной жилищной инспекции региона.

«Зимой нередко происходят ситуации, которые приводят к несчастным случаям, грозящим нанесением вреда жизни и здоровью людей или сохранности их имущества, а также проседанию кровельных конструкций домов», — заметила руководитель ведомства Ольга Федина.

Благодаря осмотрам через приложение сама возможность возникновения подобных ситуаций сводится к минимуму.

Ежедневно управляющим компаниям выдают на проверку ряд адресов. На месте коммунальщики убирают наледь и сосульки, если они есть. Очищенные крыши они фотографируют и загружают в мобильное приложение.

Оно позволяет контролировать состояние домов в режиме реального времени. Когда зима кончится, внимание перенаправят на освещение и уборку в местах общественного пользования, состояние балконов и лоджий, козырьков и выходов на крыши.