Почти 80 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по математике в Подмосковье

ОГЭ по математике в Московской области прошло в штатном режиме. Его написали порядка 80 тысяч девятиклассников, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Почти 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сегодня приняли участие в ОГЭ по математике. Для сдачи работало 648 пунктов. Экзамен прошел штатно», — сказала Ирина Каклюгина.

За ходом проведения экзамена следили почти тысяча аккредитованных общественных наблюдателей.

Результаты экзамена будут известны не позднее 7 июня, узнать их девятиклассники смогут в своих школах в течение одного дня после утверждения.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ на высшем уровне.