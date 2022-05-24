24 мая 2022, 17:47
Почти 80 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по математике в Подмосковье
ОГЭ по математике в Московской области прошло в штатном режиме. Его написали порядка 80 тысяч девятиклассников, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Почти 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сегодня приняли участие в ОГЭ по математике. Для сдачи работало 648 пунктов. Экзамен прошел штатно», — сказала Ирина Каклюгина.
За ходом проведения экзамена следили почти тысяча аккредитованных общественных наблюдателей.
Результаты экзамена будут известны не позднее 7 июня, узнать их девятиклассники смогут в своих школах в течение одного дня после утверждения.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ на высшем уровне.