Андрей Воробьев поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье на высшем уровне

На этой неделе выпускники 9-х и 11-х классов подмосковных школ будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Эти экзамены дети сдают в разных учебных заведениях, организация испытаний должна быть на одинаково высоком уровне. Особое внимание нужно уделить безопасности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня окончание учебного года, прежде всего для детей 9-11-х классов. У нас 150 тысяч ребятишек будут сдавать ОГЭ. Точнее, уже сдают. И на этой неделе стартует ЕГЭ для 11-го класса. Конечно, мы, прежде всего, хотим пожелать ребятам успехов», — сказал глава Подмосковья на заседании регионального правительства.

Губернатор напомнил, что экзамены — всегда стресс для и для школьников, и для учителей. Он выразил надежду, что выпускники успешно преодолеют этот непростой этап. Воробьев обратил внимание, что сейчас педагоги прикладывают большие усилия, чтобы дети прошли экзамены без проблем, применяют новые технологии и методики в учебном процессе, которые показывают хороший результат.

«У нас было 683 стобалльника в прошлом году. И 10,5 тысячи ребят сдали ЕГЭ более чем на 220 баллов. Конечно, каждый следующий год — это возможность еще раз убедиться в том, что система образования у нас работает. Мы, конечно, будем ждать результатов. И я очень надеюсь, что они будут еще более высокими», — добавил губернатор.

Отдельно Андрей Воробьев высказался об организации экзаменов, поручив главам городских округов приложить усилия, чтобы дети сдавали ЕГЭ и ОГЭ в комфортных и безопасных условиях.

«Очень важна организация процесса. Вы знаете, что дети сдают ОГЭ и ЕГЭ в разных школах. Поэтому все, что касается безопасности, организации, должно быть на хорошем уровне. И я прошу глав на это обратить внимание», — заключил глава Московской области.