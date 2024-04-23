Подмосковье 23 апреля 2024, 11:58 Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах с начала года Еще 8 тысяч пациентов прошли реабилитацию в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Жители, которые перенесли тяжелые заболевания, могут пройти реабилитацию в стационарах подмосковных больниц. Такой возможностью с начала года воспользовались около восьми тысяч человек.

Реабилитация необходима тем, кто получил травмы, перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другие недуги.

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«Это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести есть детские отделения. С начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти восемь тысяч жителей региона, из которых около тысячи — это дети», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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