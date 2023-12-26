Подмосковье 26 декабря 2023, 16:13 Почти 8 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь Минтранс Подмосковья

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За ночь дорожные службы Московской области очистили и обработали противогололедными материалами около 7,5 тысячи километров трасс. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сначала работы провели на опасных участках магистралей.

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«В работах были задействованы порядка 500 единиц снегоуборочной техники и более тысячи дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

Во вторник в Подмосковье возможны плюсовая температура, осадки, а на дорогах образуется гололедица.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».

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