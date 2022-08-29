Почти 8 тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья

В Подмосковье продолжается популярная акция, в ходе которой можно проверить свое здоровье на территории парков. Такой формат стал очень удобным для жителей, с начала лета этой возможностью воспользовались уже почти 8 тысяч человек. В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в 25 городских округах, в том числе в Солнечногорске, Химках, Коломне и других.

«В начале лета мы начали проводить акцию „Проверь свое здоровье в парке“. За прошедшие выходные профилактические осмотры прошли почти 500 человек, а с начала проведения акции уже порядка 8 тысяч человек», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пройти можно множество обследований. Например, сдать анализ крови, проверить свое давление, как артериальное, так и внутриглазное. Если появляется такая необходимость, человека направляют в поликлинику для более глубокого обследования. Кроме того, все, кто хочет, может пройти вакцинацию против коронавируса. Все результаты обследования в кратчайшие сроки доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Подмосковье. Она поможет повысить качество пребывания пациентов в палатах.