18 апреля 2024, 13:02
Почти 700 тысяч человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с января
Около 700 тысяч жителей Подмосковья прошли обследование на ВИЧ с начала года. Сделать это можно бесплатно и анонимно.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, тестировние занимает не более 15 минут. С начала года его прошли 689 тысяч человек.
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«Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции. Поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно», — рассказал главврач областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.
Сдать тест можно в Центре по борьбе со СПИДом в Красногорске. Подробнее о вирусе можно узнать по ссылке.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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