Подмосковье 18 апреля 2024, 13:02 Почти 700 тысяч человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с января Пресс-служба Минздрава МО

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Около 700 тысяч жителей Подмосковья прошли обследование на ВИЧ с начала года. Сделать это можно бесплатно и анонимно.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, тестировние занимает не более 15 минут. С начала года его прошли 689 тысяч человек.

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«Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции. Поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно», — рассказал главврач областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Сдать тест можно в Центре по борьбе со СПИДом в Красногорске. Подробнее о вирусе можно узнать по ссылке.

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