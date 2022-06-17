Почти 700 спортсменов примут участие в фестивале плавания в Истре 19 июня

Истринское водохранилище станет центром фестиваля плавания X-WATERS Moscow 2022 19 июня. Почти 700 пловцов поборются за звание лучших.

Участники будут соревноваться на нескольких дистанциях, в эстафете и детских заплывах. Победители получат на финише медали.

Заплыв X-WATERS Moscow пройдет на Истринском водохранилище второй раз. Организаторы отметили увеличение количества участников, проживающих вблизи водоема по сравнению с прошлым годом.

X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия в стране. Только в 2019 году в ее рамках состоялось 14 заплывов в шести странах мира. Впервые на открытой воде участники соревновались в 2021 году. Тогда мероприятие собрало 500 человек.