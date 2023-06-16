Подмосковье 16 июня 2023, 11:10 Почти 70 тысяч телемедицинский консультаций для детей провели в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Онлайн-приемы у врачей, когда можно получить рекомендации по дальнейшему лечению или расшифровку результатов анализов, становятся популярными у родителей в Подмосковье. С начала года получено около 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей.

«Благодаря телемедицине можно получить консультацию врача, не выходя из дома. Это особенно удобно для родителей с детьми, потому что нет необходимости идти с ребенком в поликлинику. С начала года в регионе получено почти 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал gostelemed.ru, региональный портал госуслуг, инфомат в поликлинике, через Систму-122 или на приеме у лечащего врача. На онлайн-визит можно попасть только после очного приема врача.

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