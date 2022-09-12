Дачная амнистия помогла зарегистрировать 70 тысяч объектов в Подмосковье с начала года | 360°

Все новости

Общество

12 сентября 2022, 17:23

Севшего на колени пассажирке кондуктора автобуса в Перми отстранили от работы

Спецоперация

12 сентября 2022, 17:18

Союзные войска продолжили успешное продвижение на артемовском направлении

Реклама

Спецоперация

12 сентября 2022, 17:15

Пособников ВСУ задержали в ЛНР

Власть

12 сентября 2022, 17:13

Совфед прокомментировал планы Украины взыскать с России $300 млрд ущерба

Происшествия

12 сентября 2022, 17:11

Момент с возгоранием в квест-руме в Москве показали на видео

Подмосковье

12 сентября 2022, 17:11

Художники со всего Подмосковья стали участниками фестиваля граффити в Ивантеевке

Спецоперация

12 сентября 2022, 17:09

Западных наемников обвинили в убийстве мирных жителей на Украине

Подмосковье

12 сентября 2022, 17:04

Подмосковье нарастило производство молока

Эксклюзив

12 сентября 2022, 17:02

Европа не едина в стремлении надавить на Россию

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:56

Дачная амнистия помогла зарегистрировать 70 тысяч объектов в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Только с начала этого года в Московской области в рамках так называемой «дачной амнистии» владельцы уже зарегистрировали почти 70 тысяч объектов недвижимости. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«В Подмосковье за восемь месяцев по «дачной амнистии» зарегистрировано порядка 70 тысяч объектов недвижимости, из них более 46,5 тысячи - объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 6,5 миллиона квадратных метров, с налоговым потенциалом 250 миллионов рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году», - сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

Анна Кротова добавила, что особенный рост замечен с мая, когда вступил в силу новый закон по ускоренной регистрации. Теперь постановка имущества на учет занимает только порядка трех рабочих дней.

Реклама

Самое большое количество недвижимости оформили в Раменском, Истре и Одинцове. Оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства в населенных пунктах можно за три дня, а если подавать документы через МФЦ – то до пяти рабочих дней. Те объекты недвижимости, которые до сих пор не зарегистрированы, могут быть признаны самовольными постройками – они не являются собственностью, поэтому их нельзя использовать в качестве полноценного актива.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама